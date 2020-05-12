» طبيب يكشف السر وراء شفاء البعض من "كورونا" دون علاج

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الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني
الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني
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متابعات- أمينة عبد العال

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كشف الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني عن السبب وراء شفاء الكثير من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بدون تناولهم لعلاج هو أن لديهم مناعة ومقاومة بأجسادهم ضده، مؤكدا أن المضادات الحيوية لا تمنع الإصابة بالفيروسات.

وأشار إلي أن هناك نوعين من المضادات التي يمكن استخدامها في علاج فيروس "كورونا بسبب تأثيرهما المناعي وليس التأثير ضد البكتيريا، ويكون هدفهم مساعدة الجهاز المناعي على ضبط الأداء الوظيفي وهي ليست طريقة جديدة، جاء ذلك خلال لقائه علي فضائية "أم بي سي"مصر2.

وأضاف أن الشباب أكثر الناس تعافيا من المرض وعلي رأسهم الأطفال حيث قد يصابون بالمرض ويمر مرور الكرام دون شكوى، لافتا إلي أن ألمانيا والصين وأمريكا لديهم في أجسادهم أجسام مضادة لفيروس"كورونا" المستجد دون أن يشتكي المواطنون من المرض بواقع 20% بين سكانهم أي خمس السكان وإذا طبقناها علي خمس الكرة الأرضية سيكون لدينا عدد كبير من السكان لديه مناعة ومقاومة طبيعية للفيروس.


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