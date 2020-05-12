» وفاة مهاجم ريال مدريد السابق

12 مايو 2020 - 10:58 ص

أعلن نادي ريال مدريد، وفاة مهاجمه السابق فرانسيسكو خافيير "إكو" أجيلار صباح اليوم "الثلاثاء" عن عمر يناهز 71 عاما.

ونعى النادى اللاعب عبر موقعه الرسمى: "نادي ريال مدريد ينعي إيكو أحد أبرز اللاعبين العظماء الذين ارتدوا قميص الملكى خلال الفترة من 1971 و1979".

وكان أجيلار لعب مع منتخب إسبانيا ثلاث مباريات دولية ونجح في تسجيل هدف وحيد، وذلك خلال الفترة من 1971 و1973.

جدير بالذكر أن أجيلار ختم مسيرته مع كرة القدم في نادي رايو فايكانو عام 1983 بعد مسيرة بدأها في نادي راسينج سانتاندير ثم ريال مدريد ثم سبورتنج خيخون.