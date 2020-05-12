صيدلية مصرية.. "روبوت" لصرف روشتة العلاج في 30 ثانية

12 مايو 2020 - 10:38 ص

كخطوة جديدة للوقاية من تفشى فيروس كورونا المستجد، لجأت صيدلية شهيرة بمدينة نصر، بالاعتماد على الإنسان الآلي "روبوت" من أجل تقليص عدد العاملين في المكان فضلا عن إعداد الوصفات الطبية في أقل وقت ممكن.

الدكتور محمد البهائي، صاحب الصيدلية، قال إن استخدام الإنسان الآلي لم تكن وليدة التطبيق فقط في فترة انتشار كورونا، بل اعتمد عليها قبل سنتين وفقا لحديثه مع "الوطن".

وعدد الصيدلى من مزايا "الروبوت، بأنه قادر على إحضار الروشتة في أقل من 30 ثانية وفرص الأخطاء قد تكون معدومة".

وتلك المهمة الأساسية لـ"الروبوت الصيدلي" توفر الاعتماد على البشر والصيادلة الأمر الذي عاد بالنفع في الفترة الحالية مع انتشار فيروس "كوفيد 19.

وتحدث صاحب الصيدلية، عن مهمة أخرى برزت لـ"الروبوت" مع انتشار كورونا المستجد، وهي أن علب الأدوية بعد استلامها يتم تعقيمها ولا يلمسها شخص آخر سوى المواطن الذي يحصل عليها نظرا لأن الروبوت هو من يحضر الوصفات الطبية، مشيرا إلى أن الإنسان الآلي لا يتعامل بشكل مباشر مع المواطنين لأن ذلك يعد مخالفا لقوانين المهنة.