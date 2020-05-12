» حظر كامل لمحافظة سعودية

12 مايو 2020 - 10:30 ص

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن المملكة بدأت، اليوم الثلاثاء، تطبيق حظر تجول كلي لمدة 24 ساعة في إحدى المحافظات.





وقالت الداخلية السعودية إنه في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا تقرر منع التجول في محافظة بيش بمنطقة جازان مع منع الدخول والخروج منها.





وتابعت الداخلية حسبما نقلت صحيفة اليوم السعودية، إنه يسمح للسكان فقط بالنزول لقضاء احتياجات ضرورية فقط مثل الصحة والتموين.



