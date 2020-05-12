وفاة ألفين يهودي بـ"كورونا" في هذه الدولة

12 مايو 2020 - 10:29 ص

قتل 2000 يهودي بعد إصابتهم بفيروس"كورونا" في فرنسا، حسبما أعلنت المنظمات اليهودية.

وأشارت القنوات المحلية إلي أن الجالية اليهودية في فرنسا هي أكبر الجاليات اليهودية في أوروبا حيث يتجاوز عددها 500 ألف يهودي.

وأشارت القنوات المحلية إلى أن غالبية اليهود الذين توفوا في فرنسا بسبب "كوفيد 19" من المسنين ومعظمهم توفي في دور الرعاية التي يعيشون فيها قبل أن يصلوا إلى المستشفيات .

جدير بالذكر أن عدد اليهود الذين ماتوا في فرنسا بفيروس"كورونا" كان مرتفعا بسبب ارتفاع معدلات الإصابة في باريس وستراسبورج.