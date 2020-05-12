" حسنين مخلوف".. مفتي مصر الملكية والجمهورية.. رحل عن عالمنا في هذا اليوم

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مفتي مصر

حسنين مخلوف

رحل في مثل هذا اليوم 19 رمضان 1410هـ الموافق 15 أبريل 1990م، العالم الكبير حسنين محمد حسنين مخلوف، مفتى الديار المصرية الأسبق، وأحد أعلام الفقه فى العالم الإسلامى.

وقد ولد الشيخ حسنين محمد مخلوف في  6 مايو سنة 1890 بباب الفتوح بالقاهرة وحفظ القرآن الكريم كله بالأزهر الشريف وجود قراءته على شيخ القراء بمصر المرحوم الشيخ محمد على خلف الحسينى وهو فى الأزهر.

التحق بالأزهر طالبا فى الحادية عشرة من عمره وتلقى فيه دروسه فى مختلف العلوم على يد علمائه الأجلاء ومنهم والده العلامة الجليل الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوى المالكى الأزهرى، بالإضافة إلى الشيخ عبد الله دراز والشيخ عبد الهادى مخلوف والشيخ على إدريس العدوى والشيخ عبد الفتاح المكاوى وغيرهم.

وعندما أتم دراسة العلوم الأزهرية وتلقى فى مسجد المؤيد المعروف علم الحساب والجبر وأكمل الدراسة بجد واجتهاد التحق بالقسم العالى بمدرسة القضاء الشرعى وكانت آنذاك تابعة للأزهر ودرس فيها العلوم الشرعية ومختلف العلوم الحديثة.

 وبعد أن أتم الدراسة فيها وهى أربع سنوات فى القسم العالى منها تقدم للامتحان لنيل شهادة العالمية.

 وقد امتحن فيها أمام اللجنة العلمية الكبرى وهى لجنة أزهرية عظيمة شكلت حينها برئاسة الإمام الشيخ سليم البشرى شيخ الجامع الأزهر وعضوية السيد بكرى الصدفى مفتى الديار المصرية السابق والشيخ عبد الكريم سلمان عضو المحكمة العليا الشرعية والشيخ عبد الرحمن قراعة مفتى الديار المصرية والشيخ أحمد الحنبلى شيخ السادة الحنابلة بالأزهر والشيخ أحمد هارون عبد الرازق عضو المحكمة العليا الشرعية.

ونال  الشيخ مخلوف الشهادة العالمية بنجاح عظيم وتفوق وعلى إثر ذلك أخذ يلقى دروسه فى الأزهر متبرعا إلى أن عين قاضيا بالمحاكم الشرعية فى شهر يونيه سنة 1916 وما زال يرقى فى القضاء من درجة الى درجة حتى عين رئيسا لمحكمة الإسكندرية الشرعية فى أواخر سنة 1941.

كما عين رئيسا للتفتيش الشرعى بوزارة العدل فى عهد النحاس باشا التى تولت الحكم فى 4 فبراير علم 1942، واستمر حتى أقيلت الوزارة.

وفى عام 1944 صدر مرسوم ملكى بتعيينه نائبا للمحكمة العليا الشرعية ولما خلا منصب الإفتاء للديار المصرية بانتهاء مدة فضيلة الأستاذ العلامة الشيخ عبد الحليم سليم عين مفتيا للديار المصرية.

وقد عين الشيخ مخلوف مفتيا مرتين، الأولى للمملكة المصرية ما بين عامي 1946 حتى 1951 ، ثم عين مفتيا للجمهورية بدءً من عام 1953 إلى عام 1954.

وينتمى الشيخ مخلوف إلى قرية بنى عدى بمركز منفلوط حيث ولد جده حسانين محمد على مخلوف فى بنى عدى وكان شيخا وعالما له عدد كبير من المؤلفات.


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