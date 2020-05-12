السعودية.. استشاري يطالب برفع الإجراءات الوقائية لكورونا

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وكالات- الدويني فولي

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الإجراءات الوقائية


طالب الدكتور عبد الله الحقيل، استشاري الأمراض المعدية في المملكة العربية السعودية، برفع الإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، بشكل تدريجي وسريع.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "التعامل مع مثل هذه الجوائح والإجراءات المتبعة يخضع لعدة محددات أهمها طرق العدوى".

وتابع: "نحن نتعامل مع مرض ينتقل عن طريق الرذاذ، بمعنى أن القفازات والمطهرات تمنع نحو 80% من الإصابات".

وأضاف: "كما ثبت علميا أن 20% إلى 40% من المصابين لا تظهر عليهم الأعراض، وأن 85% لا يحتاجون إلى الرعاية الطبية الفائقة، بينما 90% من المضاعفات التي حدثت هي لفئة محددة ومعروفة في المجال الطبي".

وأكمل الحقيل: "ما حدث في السعودية ودول الخليج وبعض الدول العربية، هو أنه لم يتم استخدام سوى 5% من الطاقة الاستيعابية والعنايات المركزة، حتى الآن".

وأتم: "يجب أن يكون هناك تفرقة بين ما حدث في أمريكا وإيطاليا والصين، لأن عدد الوفيات في السعودية أقل من 1%، بينما الوفيات في إيطاليا تجاوزت 7%، ويجب على كل بلاد أن تأخذ اختياراتها بناء على معطياتها المحلية".


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