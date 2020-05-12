أعراض مبكرة تكشف إصابتك بكورونا

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كورونا
كورونا
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وكالات - محمد إبراهيم

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كشفت دراسة جديدة عن أن أكثر من 65 %، من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أكدوا أنهم فقدوا حاسة الشم أو التذوق.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، باستخدام تطبيق لتتبع الأعراض، تابع الباحثون في جامعة هارفارد وكلية كينجز كوليدج في لندن أكثر من 2.6 مليون شخص، ويقدرون أن 17 % منهم على الأرجح مصابون بفيروسات تاجية.

ووجد العلماء أنه في المملكة المتحدة، كانت جميع الأعراض العشرة التي طلبها التطبيق مرتبطة باختبار إيجابي في نهاية المطاف لفيروس التاجي، بينما في الولايات المتحدة تم ربط فقدان حاسة الشم والتذوق  والتعب  بالنتائج الإيجابية للفيروس.

بينما ظهرت أعراض مبكرة تكشف بداية الإصابة بفيروس كورونا وهي فقدان حاسة الشم والتذوق، أولى أعراض فيروس كورونا.


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