» طرق جديدة لتحصيل اشتراكات الأعضاء بالزمالك

12 مايو 2020 - 09:54 ص

يدرس المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، طرقا جديدة لتحصيل الاشتراكات السنوية من الأعضاء والبالغ قيمتها 120 مليون جنيه.

وأعلن "منصور" خلال مداخلة هاتفية لقناة صدى البلد مع الإعلامى أحمد موسى، أنه سوف يتعاقد مع إحدى الشركات على أن تقوم من خلال موظفيها بالتحصيل من الأعضاء من المنازل في الوقت الحالى الذى يغلق فيه النادى أبوابه بسبب جائحة كورونا.

وكانت خزينة النادى الأبيض قد انتعشت اليوم بـ8 ملايين جنيه من الاتحاد الأفريقي نظير خوض الفارس الأبيض للمباريات الأفريقية والوصول إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.