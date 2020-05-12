محرز يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

12 مايو 2020 - 09:34 ص

قال الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن فريق ليفربول يستحق التتويج بلقب الدوري للموسم الجاري.

وأضاف محرز عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، أن هدفي الآن هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، بالنسبة للكرة الذهبية لا بد من تقديم موسم جنوني، وتسجيل 30 هدفا، أعرف أنه بوسعي فعل ذلك، لكن الأمر سيكون مثيرا".

وأكد محرز أن ليفربول يستحق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري الذي توقفت منافساته بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتابع: أعتقد أن ليفربول يستحق لقب الدوري، مهما حدث نجحنا في الحفاظ على نسق الموسم الماضي، لكننا ارتكبنا أخطاءً كثيرة.

وكشف محرز عن اهتمام ليفربول بضمه قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، حيث اعترف قائلا: "تعاقد الفريق لاحقا مع النجم المصري محمد صلاح أنهى كل شيء".

وأشار إلى أن الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، كان يخطط للتعاقد معه، بعدما عبر الأخير عن إعجابه بإمكاناته خلال حديثه معه عقب مباراة جمعت بين فريقه السابق ليستر سيتي وناديه الحالي.

وأوضح محرز أنه كان يرغب بشدة في اللعب لفريق مارسيليا الذي كان يعتبر فريقه المفضل، قائلا: "ذهبت إلى مارسيليا، كنت أتدرب تحت قيادة مدرب الهواة فرانك باسي، ثم نزل جوزيه انيجو المدير الرياضي لمشاهدة التدريبات ثم طلب مني مرافقته إلى مكتبه وقال لي: بصراحة أرغب في التوقيع معك".

وكان مانشستر سيتي قد فاز على مضيفه ريال مدريد 2 / 1، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتم تأجيل مباراة العودة على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتأجيل مسابقاته بسبب كورونا.