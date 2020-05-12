» الزمالك ينهى صداع مستحقات "كاسونجو"

12 مايو 2020 - 09:30 ص

أنهى مسئولو الزمالك أزمة مستحقات الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق والحصول على توقيعه، على ملحق جديد لعقده الحالي.

ويقتضى الملحق الجديد بحصول اللاعب على 50% من عقده حيث سيحصل على القيمة المالية الخاصة بالستة أشهر له فى الزمالك عن الموسم الحالى.

يأتي ذلك بعدما عاد اللاعب مرة أخرى فى شهر يناير الماضى مع جدولة تلك المستحقات على أقساط وحصل بالفعل منهم على مستحقات فورية بجانب تسويات المستحقات التى حولها له الزمالك عندما كان معارا إلى الوداد المغربى