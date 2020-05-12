» قرية تعزل نفسها بقنا

12 مايو 2020 - 09:29 ص

بعد إصابة عدد من أبنائها بفيروس كورونا، قررت الأسر في قرية الخطارة بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، عزل أنفسهم داخل منازلها، كما أطلق شباب القرية، مبادرة "شباب الخطارة يقدر"، بتشكيل لجان في كل نجع في القرية، لتوفير السلع للأسر المعزولة، ومنع إقامة الأسواق، ودخول الباعة الجائلين، وعمليات تطهير الشوارع والمنازل.

وقال عبدالله محمد عبدالله حسب صحيفة الوطن، أحد المشاركين في المبادرة، إن القرية تضم أكثر من 14 نجعا، وتعد من أكبر قرى مركز نقادة، وبعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا من أبناء القرية، بلغوا 23 حالة حتى الآن، ووفاة منهم شخصين كبيرين في السن بسبب الفيروس، اتحد شباب القرية والمتطوعون من أبنائها، وإطلاق مبادرة "شباب الخطارة يقدر".



وتابع: أن الشباب شكلوا لجانا في كل نجع وضعوا خطط للمبادرة، منها طلب من المواطنين والأسر، أن تعزل نفسها، حتى الانتهاء من انتشار الفيروس في القرية.



وأضاف: أن من ضمن خطة المبادرة أن مجموعة الشباب توفر احتياجات الأسر من سلع غذائية وغيرها، كما تم منع دخول الباعة الجائلين القرية، كما تم منع الزيارات بين أبناء القرية والغرباء من القرى الأخرى، وطلبنا من الجميع عدم دخول القرية.

وتابع: كما أن الشباب منعوا إقامة الأسواق الشعبية بالقرية، مع عمل توفير احتياجات المتضررين من عمليات الإغلاق من أصحاب المحال التجارة والبقالين، وباعة الخضار من أصحاب المحلات.





