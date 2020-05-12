مفاجأة..7 عائلات كاملة من الفيوم مصابة بالفيروس

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علق الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة، على تراجع الاصابات اليوم، بفيروس كورونا بواقع 100 حالة، قائلاً: "حتى نحكم على معدل التراجع علمياً لا بد أن نراقب لمدة 5 ايام على الأقل، حتى نحدد ماهية المنحني ومعدلات التراجع ونتمنى ذلك".
وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي: "نتمنى أن يكون  الانخفاض غير مؤقت، ولا يهمنا سوى وعي الناس لأن الأرقام مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالوعي ويهمنا فقط صحة الناس".
وأشار إلى أن إرتفاع معدلات الاصابة العائلية أمر محزن، موضحا: "يكفي أن لدينا 7 عائلات كاملة مصابة من محافظة الفيوم فقط بواقع 3 و4 أفراد لأول عائلتين و2 للخمسة الباقيين".
وناشد المواطنين بمجرد الشعور بأعراض المرض التوجه للأطباء والمستشفيات، وقبل اللجوء لذلك على المريض أن يعزل نفسه منزلياً بعيداً عن أفراد أسرته قبل وصول الأطقم الطبية له.

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