  • الثلاثاء 12 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:48 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في المغرب

مفاجأة..7 عائلات كاملة من الفيوم مصابة بالفيروس

وزارة المالية

"المالية" تكشف تفاصيل القرض الجديد من صندوق النقد

مرتضى منصور

"منصور" يكشف أول حالة وفاة بنادي الزمالك بـ"كورونا"

مقابر جماعية لدفن مسلمي بريطانيا ضحايا كورونا

صادم.. موتى مسلمين بكورونا في ثلاجات ومشارح فرنسا

كورونا

الصحة العالمية: مناعة القطيع عملية حسابية "وحشية"

لقاح كورونا

بكين تكشف حقيقة اختراق أبحاث أمريكية بشأن كورونا

صلاة العيد

صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي ويجوز صلاتها في المنزل

كورونا في مصر

مطالبات بحظر كامل فى آخر أسبوع من رمضان والعيد

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد يوافق على صرف دعم طارئ لمصر

كرة قدم

وفاة أول مدرب كرة قدم مصري بفيروس كورونا

بالفيديو..

"منصور" يكشف أول حالة وفاة بنادي الزمالك بـ"كورونا"

آخر الأخبار

مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وفاة أول صحفي مصري بـ"كورونا"

#

فلسطين تسجل ثانى حالة وفاة بـ "كورونا"

#

وفاة أول لاعب كرة قدم بـ «كورونا»

#

ليس الكبار فقط.. وفاة أول شاب بـ"كورونا"

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن إغلاق نادي الزمالك قبل قرار إغلاق الأندية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأضاف مرتضى منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "تلقيت خبر وفاة مسئول الزراعة في نادي الزمالك بفيروس كورونا ".
وتابع منصور:"كورونا ليس وصمة عار ولكن هذا الموظف ابتلى بمرض فيروس كورونا".
وأضاف: "مدير الشئون الإدارية بالنادي على علم بالواقعة ولم يبلغ بالأمر وأصدرت تعليمات بعدم دخول مسئول الزراعة لأنه مصاب بفيروس كورونا والبعض يخجل من الإعلان عن الإصابة بالفيروس".
ولفت مرتضى منصور: " لدي موظفون ولاعبو كرة قدامي يحصلون على معاش وهم في المنزل، ولا بد من توافر ضمانات حال اتخاذ قرار عودة الدوري".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تفاصيل المناظرة التي تسببت في اغتيال فرج فودة
» ظريف: واشنطن تفرج عن عالم إيراني
» فرنسا.. 263 وفاة بكورونا تزامنا مع إلغاء الحظر
» مصر تعيد 165 مواطنا من العالقين في الكويت
» تفاصيل مقتل قائد الفيلق الثاني الوالي لتركيا في طرابلس
» تعليق "كريمة" على صلاة الأزهر والفاتيكان الخميس القادم
» عميد معهد القلب يكشف طريقة علاج مشكلة كهرباء القلب
» "كريمة": البيع بالتقسيط ليس ربا وجائز
» تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين
» روسيا.. تسجيل 55 وفاة جديدة بسبب "كورونا" في موسكو
» خطوة غير متوقعة من ليفربول للحفاظ على نجمه من ريال مدريد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية