  • الثلاثاء 12 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:46 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مقابر جماعية لدفن مسلمي بريطانيا ضحايا كورونا

صادم.. موتى مسلمين بكورونا في ثلاجات ومشارح فرنسا

كورونا

الصحة العالمية: مناعة القطيع عملية حسابية "وحشية"

لقاح كورونا

بكين تكشف حقيقة اختراق أبحاث أمريكية بشأن كورونا

صلاة العيد

صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي ويجوز صلاتها في المنزل

كورونا في مصر

مطالبات بحظر كامل فى آخر أسبوع من رمضان والعيد

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد يوافق على صرف دعم طارئ لمصر

كرة قدم

وفاة أول مدرب كرة قدم مصري بفيروس كورونا

الهلال والنجوم

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

صور

مساعدات غذائية لقرى العزل لمواجهة كورونا (صور)

الفتاة الحسناء روز

"فضيحة مودل روز" تتصدر الترند في السعودية (صور)

لا مكان لدفنهم..

صادم.. موتى مسلمين بكورونا في ثلاجات ومشارح فرنسا

عرب وعالم

مقابر جماعية لدفن مسلمي بريطانيا ضحايا كورونا
مقابر جماعية لدفن مسلمي بريطانيا ضحايا كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

4 إصابات في فرنسا في اعتداء طالب لجوء سوداني

#

فيديو صادم.. ترك موتى كورنا موتى في غرفهم بدولة أوربية

#

الصحة تشتبه في إصابة دنماركية بكورونا في إمبابة

#

سان جيرمان يقسو على ديجون ويتأهل لدور الـ4 بكأس فرنسا

يعاني مسلمو فرنسا من نفاد الأماكن المخصصة لدفن موتاهم بمقابر البلاد، خصوصا مع ارتفاع ضحايا فيروس كورونا من المسلمين.
وفي حديث للأناضول، قال عبد الصمد أقراش، رئيس جمعية "طهارة" الإسلامية: "في الحالات العادية يختار المسلمين دفن أمواتهم هنا أو بالخارج لكن ذلك بات غير ممكن مع تفشي كورونا".
وأشار أقراش، إلى نفاد الأماكن المخصصة لدفن المسلمين بالمقابر الفرنسية، مؤكدا على ضرورة حل هذه المشكلة بسرعة.
وأردف"بسبب نفاد أماكن دفن المسلمين يُحتفظ بمئات من الجثامين إما بثلاجات حفظ الموتى أو المشارح".
وتابع: "مع إغلاق الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حدودها يسوء الوضع أكثر، حيث لا يمكن نقل موتى المسلمين للخارج باستثناء الموتى الأتراك".
ورغم إغلاق حدودها جراء تداعيات كرورونا، إلا أن تركيا تسمح بجلب مواطنيها المقيمين بالخارج سواء لتلقي العلاج أو لدفن الموتى منهم.
وسابقا، طالب المجلس الإسلامي الفرنسي، الرئيس إيمانويل ماكرون بالتدخل لحل هذه المشكلة.
وحسب معطيات المجلس، "خصصت السلطات الفرنسية نحو 100 قبر للمسلمين في 300 مقبرة بعموم البلاد".
ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في فرنسا، 211 ألفا و184، توفي منهم 26 ألفا و643، بينما تعافى 56 ألفا و724. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ظريف: واشنطن تفرج عن عالم إيراني
» فرنسا.. 263 وفاة بكورونا تزامنا مع إلغاء الحظر
» مصر تعيد 165 مواطنا من العالقين في الكويت
» تفاصيل مقتل قائد الفيلق الثاني الوالي لتركيا في طرابلس
» تعليق "كريمة" على صلاة الأزهر والفاتيكان الخميس القادم
» عميد معهد القلب يكشف طريقة علاج مشكلة كهرباء القلب
» "كريمة": البيع بالتقسيط ليس ربا وجائز
» تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين
» روسيا.. تسجيل 55 وفاة جديدة بسبب "كورونا" في موسكو
» خطوة غير متوقعة من ليفربول للحفاظ على نجمه من ريال مدريد
» إيطاليا.. وفاة لاعب شهير إثر إصابته في التدريبات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية