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إسرائيل.. اعتقال 12 شابا في القدس المحتلة

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إصابة 12 فلسطينيًا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس

اعتقلت قوات إسرائيلية، مساء الإثنين، 12 فتى فلسطينيا من بلدة سلوان وسط مدينة القدس المحتلة، بينهم قصر.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، مساء الإثنين، إنها اعتقلت 12 فلسطينيا من القدس الشرقية المحتلة بتهمة إطلاق الألعاب النارية ومهاجمة عناصرها.
وأوضحت الشرطة في بيان - وفق صحيفة "معاريف" العبرية- أنه "في إطار عملية استباقية للمستعربين من حرس الحدود بالقدس الشرقية، تم اعتقال 12 مشتبها بسبب إطلاق ألعاب نارية ومهاجمة الشرطة".
وأصافت أن "جميع المعتقلين من سكان القدس الشرقية وتم نقلهم للتحقيق من قبل الشرطة".
في ذات السياق، قال مركز معلومات وادي حلوة الفلسطيني، (حقوقي غير حكومي)، في بيان مقتصب إن "قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت حي "الحارة الوسطى" في بلدة سلوان، واعتقلت 10 شبان، بينهم أولاد قصر".
وأشارت إلى أنّ "القوات اعتدت على الشبان قبل اعتقالهم".
وتقوم الشرطة الإسرائيلية، باعتقالات يومية في مدينة القدس، طالت مسؤولين في السلطة الفلسطينية، بينهم، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ومحافظ المدينة عدنان غيث. 

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