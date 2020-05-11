إسرائيل.. 6 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 258

11 مايو 2020 - 11:40 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الإثنين، تسجيل 6 وفيات بفيروس كورونا ما يرفع الحصيلة إلى 258.



وحسب قناة "كان" الرسمية، قالت الوزارة إنها سجلت 30 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 16 ألفا و506.

وأضافت الوزارة "من بين المصابين 66 حالة حرجة، وضع 58 منهم على أجهزة التنفس الصناعي".

فيما وصفت حالة 51 مريضا بالمتوسطة، وفق المصدر ذاته.

ووصل عدد المتعافين إلى 11 ألفا و863، بعد رصد 350 حالة شفاء جديدة.