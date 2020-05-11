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فرنسا.. 263 وفاة بكورونا تزامنا مع إلغاء الحظر

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سجلت فرنسا، الإثنين، 263 وفاة جديدة بكورونا، تزامنا مع إلغاء حظر التجول ضمن خطة لتخفيف تدابير مكافحة الفيروس.
وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 26 ألفا و643.
وأشار البيان، إلى تشخيص 456 إصابة بالفيروس ترفع الحصيلة إلى 211 ألفا و184.
ويتلقى 22 ألفا و284 مصابًا الرعاية الطبية بالمستشفيات، بينهم ألفان و712 بوحدات العناية المركزة.
وتماثل للشفاء من كورونا، 507 مصابين، ليرتفع الإجمالي إلى 56 ألفا و724.
وبدأت الحكومة الفرنسية، الإثنين، تخفيف تدابير مكافحة كورونا تدريجيا، حيث سمحت بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتعليمية، كما ألغت حظر التجول وقيود التنقل بين المدن.
وحتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و233 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 285 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و518 آلاف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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