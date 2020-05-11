» تفاصيل مقتل قائد الفيلق الثاني الوالي لتركيا في طرابلس

وقُتل القيادي، بعد عملية نوعية نفّذتها الوحدات العسكرية ضد الإرهابي «محمد هنداوي» قائد ما يُعرف بـ«الفيلق الثاني» الذي يضم فصائل السلطان مراد والمعتصم والحمزات وأحد أهم عناصر المرتزقة الموالين لتركيا في ليبيا، حسبما أفادت قناة مداد نيوز السعودية.

وقُتل القيادي، بعد عملية نوعية نفّذتها الوحدات العسكرية ضد الإرهابي «محمد هنداوي» قائد ما يُعرف بـ«الفيلق الثاني» الذي يضم فصائل السلطان مراد والمعتصم والحمزات وأحد أهم عناصر المرتزقة الموالين لتركيا في ليبيا، حسبما أفادت قناة مداد نيوز السعودية.