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صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي ويجوز صلاتها في المنزل

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي ويجوز صلاتها في المنزل
وأضاف "كريمة" أن صلاة التراويح تصلى فرداً فى المنازل وغيرها والمسجد ليس شرطاً، فضلاً عن أنها سنة وليست فرضا، مشدداً على أن الداعين إلى صلاة التراويح فى جماعة تعد مزايدة وتنطع بالدين تتسبب فى إلحاق الأذى بالمواطنين.
وأوضح "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أزمة الخطاب الدينى ، تتمثل فى الجهل بآيات القرآن الكريم والسنة النبوية، وتابع:"تركنا النص التشريعى ولهثنا وراء قال فلان وعلان".
وفى سياق آخر علق "كريمة"، على مسألة الاعتكاف فى ظل أزمة فيروس كورونا وغلق المساجد، قائلاً:" طالما أن المساجد مغلقة فلا يوجد اعتكاف كون لا يصح الاعتكاف إلا فى المساجد".
 

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