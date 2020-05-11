صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي ويجوز صلاتها في المنزل

وأضاف "كريمة" أن صلاة التراويح تصلى فرداً فى المنازل وغيرها والمسجد ليس شرطاً، فضلاً عن أنها سنة وليست فرضا، مشدداً على أن الداعين إلى صلاة التراويح فى جماعة تعد مزايدة وتنطع بالدين تتسبب فى إلحاق الأذى بالمواطنين.

وأوضح "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أزمة الخطاب الدينى ، تتمثل فى الجهل بآيات القرآن الكريم والسنة النبوية، وتابع:"تركنا النص التشريعى ولهثنا وراء قال فلان وعلان".

