مطالبات بحظر كامل فى آخر أسبوع من رمضان والعيد

11 مايو 2020 - 10:40 م

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لـ «كورونا»، إن المصابين بالفيروس اليوم انخفضوا لأكثر من 100 حالة عن أول أمس.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج القاهرة الآن ، بقناة الحدث العربية إن اللجنة قامت بتقديم مقترحات للحكومة لفرض حظر كامل خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، وأيام العيد، متمنيا أن تطبق هذه الفكرة لتقليل منحنى معدل الإصابات.



وأشار إلى أنه يتم العمل حاليًا على احتواء أعداد الإصابات ولكن هناك ضرورة من المواطنين بالالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية.

