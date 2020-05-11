السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة، أن الجمعة 29 رمضان الموافق 22 مايو، يوافق يوم تحري هلال شوال في معظم الدول الإسلامية، حيث يصل القمر لحظة الاقتران، منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

وقالت إن القمر يغرب مساء يوم (الجمعة 22 مايو)، من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:45 مساء (03:45 بتوقيت جرينتش) وذلك قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس التي ستغرب بعد (11 دقيقة) عند الساعة 06:56 مساء ( 03:56 مساء) وعليه ستكون رؤية القمر هذه الليلة مستحيلة.

وتابعت: "مساء اليوم التالي السبت 30 رمضان الموافق 23 مايو، ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:56 مساء ( 03:56 مساء بتوقيت جرينتش) وفي ذلك الوقت سيكون القمر على إرتفاع (8) درجات فوق الأفق والزاوية ألتي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (9) درجات وإضاءة قرصة (0.7 %) وسيغرب عند الساعة 07:40 مساء (04:40 مساء بتوقيت جرينتش) بعد ( 44 دقيقة) من غروب الشمس ، وعليه ستكون رؤية هلال القمر ممكنة من خلال التلسكوب ومهيأة للعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية مثالية، وعلية ستكون غرة شهر شوال، فلكياً يوم الأحد الموافق 24 مايو وأول أيام عيد الفطر" .