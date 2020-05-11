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خطوة غير متوقعة من ليفربول للحفاظ على نجمه من ريال مدريد

الرياضة

ماني وصلاح
ماني وصلاح
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الطيب حسين

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يسعى نادي ليفربول الإنجليزي، إلى اتخاذ خطوة غير متوقعة للحفاظ على نجمه السنغالي ساديو ماني، بعد مساعي عملاق إسبانيا نادي ريال مدريد لاختطافه.

ويخطط النادي لتقديم عقد جديد ونادر، لـ"ماني"، في ظل استمرار اهتمام النادي الملكي باللاعب.

وذكرت صحيفة "The Sun" الإنجليزية، أن إدارة ليفريول، ستمنح عقدا مدى الحياة لماني، الذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفا ومنح زملاءه 12 تمريرة حاسمة، ليساهم في صدارة "الريدز" للدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه.

وأوضحت الصحيفة، أنه على الرغم من توقيع صاحب الـ28 عاما عقدا مع ليفربول في نوفمبر 2018 يمتد لخمسة مواسم، فإن هناك أنباء عن اهتمام ريال مدريد بضمه.

وأكدت "The Sun" نقلا عن "Football Insider"، أن إدارة ليفربول مستعدة لتقديم عقد جديد لماني، يبقى بموجبه مع الفريق الأحمر حتى نهاية مسيرته الاحترافية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ماني الحالي عندما يبلغ من العمر 31 عاما، ولكن تطور أدائه، جعل إدارة ليفربول تقتنع بضرورة بقائه مع الفريق إلى ما بعد ذلك العمر.

ومن شأن موافقة السنغالي على تمديد عقده، أن يقطع الطريق أمام ريال مدريد، الذي يرغب في التعاقد مع ماني، لتعزيز خط هجومه، الذي يعاني من عقم تهديفي واضح منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في العام 2018. 


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