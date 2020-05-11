"فضيحة مودل روز" تتصدر الترند في السعودية (صور)

11 مايو 2020 - 09:02 م

تصدر هاشتاج "فضيحة مودل روز"، الترند على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في المملكة العربية السعودية، حيث شارك آلاف النشطاء فيه.

وعلى الرغم من عدم توافر معلومات عن الفتاة الحسناء التي ظهرت في صور وفيديوهات وهي تؤدي تمارين رياضية وتستعرض جسدها مع مدرب داخل شقتها بأوضاع مثيرة، إلا أن معظم المشاركين بحثوا عنها للوصول إلى الفضيحة التي يتحدث عنها الهاشتاج.

فيما نشر البعض صورًا للفتاة الحسناء قبل وبعد عمليات التجميل، حيث اختلف شكلها بشكل كبير، بينما قال البعض أن الفضيحة كونها تاكل في نهار رمضان ولكنها بأمريكا والتوقيت مختلف مع السعودية.

وظهرت مودل روز في بعض الصور المتداولة بشكل مختلف تمامًا عن شكلها الحالي، وتساءل النشطاء كيف تحول شكل روز بهذا الشكل الكبير؟، وما عدد عمليات التجميل التي أجرتها لتظهر بهذا الاختلاف الكبير؟

ونشر أحدهم صورًا مثيرة لها مع مدربها وعلق بالقول :" من بعد هذا الي تقول عنه عادي نسكن مع بعض، طلعت الحين ساكنه مع خال امريكي وعادي .. قولي عاد يا روز انه قي".