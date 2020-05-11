"الصحة" تستقبل مساعدات طبية من الصين

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استقبلت وزارة الصحة اليوم الاثنين، شحنة مساعدات طبية من الصين ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة وصول شحنة مساعدات طبية ووقائية للمرة الثانية من الصين، وذلك في إطار التعاون الثنائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ وزن الشحنة الثانية 4 أطنان وتتضمن 70 ألف كاشف تحليل حمض نووي خاص بفيروس كورونا، و10 آلاف كمامة طبية "N95"، و10 آلاف مجموعة من الملابس الوقائية.

وهذه الشحنة الثانية من أصل ثلاث دفعات خصصتها الحكومة الصينية لمصر، حيث تم استلام الشحنة الأولى في شهر أبريل الماضي، وبلغ وزنها 4 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية عبارة عن 20 ألف كمامة "N95"، و10 آلاف من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى 10 آلاف كاشف خاص بفيروس كورونا المستجد، كما سيتم استلام الدفعة الثالثة خلال الأيام المقبلة.

كما أهدت مؤسسة المجتمع المدني الصينية "علي بابا" وزارة الصحة المصرية، شحنة مساعدات طبية بزنة 4,7 طن من المستلزمات الطبية والوقائية، وجار الانتهاء من إجراءات استلامها.



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