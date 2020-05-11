كورونا.. تسجيل 218 إصابة جديدة في المغرب

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سجل المغرب اليوم الاثنين، أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال شهر مايو تجاوزت المئتي إصابة، وذلك قبل 9 أيام من تاريخ انتهاء الحجر الصحي المفروض في البلاد.

وبحسب وزارة الصحة المغربية، فقد تم تسجيل 218 إصابة ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 6281، حيث من المرتقب انتهاء فترة الحجر الصحي في 20 مايو.

وأكد محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي أن "الفيروس ما زال ينتشر، خصوصا على شكل بؤر وبائية"، داعيا المغاربة إلى "المزيد من الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات والنصائح التي تنص عليها إجراءات العزل الصحي، حتى تتمكن البلاد من الخروج من هذا الوضع".

وأعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليظل العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء انتشار الجائحة بالمملكة محصورا في 188 حالة، فيما تم تسجيل 257 حالة شفاء إضافية، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 2811 حالة.



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