ألمانيا تصدم العالم بشأن لقاح فيروس كورونا

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أكدت وزيرة التعليم والأبحاث العلمية الألمانية أنيا كارليتشيك، أن العالم لن يجد لقاحا ناجحًا ضد فيروس كورونا قبل أواسط عام 2021، معتبرة أن اللقاح ربما لن يلبي الآمال المعقودة عليه.

وقالت كارليتشيك في تصريح صحفي، إن بلادها تطلق مشروعا بقيمة 750 مليون يورو لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن البرنامج سيستند إلى ركيزتين أساسيتين.

وأوضحت أنها توسيع القدرات في مجال الدراسات في استكشاف هذه السلالة من الفيروس، ورفع القدرات في مجال الإنتاج لضمان إنتاج اللقاح.

وأضافت: "من الضروري بدء إنتاج اللقاح بشكل سريع بعد أن يتم تطويره والمصادقة عليه، فاللقاح هو المفتاح للعودة إلى الحياة الطبيعية".

وشددت كارليتشيك مع ذلك على أن اللقاح سيكون متاحا للاستخدام الجماعي في أواسط 2021 وفقا لأفضل سيناريو، وتابعت: "لا يمكننا أن نتوقع حدوث أعجوبة، من المهم أن نكون واقعيين".

ولفتت إلى أنه يجب الاستعداد لاحتمال أن "اللقاح لن يتطابق مع كل التوقعات"، وأوضحت أنه من غير المستبعد أن المصل "سيحمي فقط من الأشكال الصعبة للمرض".

وأشارت كارليتشيك إلى أن عملية تركيب وإنتاج اللقاح قد تستغرق عدة سنوات حال تطور الأحداث وفقا لسيناريوهات سلبية.

وسبق أن نشرت منظمة الصحة العالمية قائمة تضم 83 لقاحا محتملا ضد فيروس كورونا يجري العمل عليها في دول عدة، مشيرة إلى أن 6 أمصال دخلت مرحلة الاختبارات السريرية.


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