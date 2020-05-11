طلب مفاجئ من مذيع الجزيرة لوزير سعودي: أرجو الموافقة

11 مايو 2020 - 08:32 م

فاجأ جمال ريان المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وزير الحج السعودي بطلب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وطلب جمال ريان من الوزير السعودي السماح له آداء فريضة الحج هذا العام "برا" من الدوحة إلى مكة، وذلك على الرغم من مقاطعة الرباعي العربي مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر، في محاولة من مذيع الجزيرة لإحراج الوزير السعودي.

وكتب جمال ريان عبر حسابه على "تويتر" :" معالي وزير الحج المحترم ، السلام عليكم ورحمة ، انا جمال ريان والمقيم في قطر ، نويت الحج هذا العام ، أرجو الموافقة على السماح لي بالحج "برا" من الدوحة مباشرة الى مكة المكرمة ، إن لم يكن هناك قرار سياسي بتسييس الحج ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".

وعلق متابع له بالقول :" انت صليت المغرب أولا !!!! علشان تنوى الحج. انا بس بسأل".

وعلق ناشط سعودي بالقول :" أولاً الحج متوقف بسبب هذه الجائحة حتى الأن،ثانياً أنت ماحجيت قبل نقاطع الدويلة وجاي تبي تحج الحين! وثالثاً خادم الحرمين الشريفين رحب بجميع الحجاج ولكن بالطرق الرسمية،فإذا بغيت تحج لا تلف وتدور واتبع الطرق الرسمية والسليمة يا بوق".