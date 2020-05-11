دماء وتقطيع ثياب.. حرب شوارع بين عدد من الشباب بالكويت (فيديو)

فيديو / مشاجرة اثناء فترة السماح بالمشي لمدة ساعتين.#الكويت pic.twitter.com/L1j7FxrhLg — المجلس (@Almajlliss) May 11, 2020

شهد أحد شوارع لكويت مشاجرة دامية بين عدد من الشباب خلال ساعتي السير التي منحتهما السلطات للمواطنين في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.زأظهر الفيديو عددًا من الشباب وقد دخلوا في مشاجرة عنيفة ترتب عليها تقطيع ثياب بعضهم فضلًا عن تشببها في سقوط دماء ظهرت بوضوح على ثيابهم.



وتفاعل رواد موقع "توتير" مع الحادثة حيث كتب أحد الحسابات: "ان شاءالله ينلغي قرار الساعتين صراحه اخبار اليوم من الممشى وسوالفهم ماتبشر بالخير".

وكتب حساب آخر: "انبيها ... الالتزام واجب تحملو شوي خلونا نعدي هالازمه علي خير".



ويوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن مجلس الوزراء قرر، السماح للمواطنين والمقيمين بالسير على الأقدام داخل المناطق السكنية، خلال الفترة من الساعة الرابعة والنصف عصرا، وحتى الساعة السادسة والنصف مساء، دون استخدام السيارات، مع الالتزام بقواعد واجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات التي تغطي الأنف والفم.



