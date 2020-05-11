  • الإثنين 11 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"

الرئيس الإندونيسي يشارك في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"

الرئيس السيسي

"السيسي" يخصص 20 مليار جنيه لمكافحة "كورونا"

دول الخليجص

رقم صادم عن عدد إصابات "كورونا" في دول الخليج

كورونا

ألمانيا: العالم لن يتوصل لـ"لقاح لكورونا" قبل منتصف 2021

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة صادمة: "خلاص.. مفيش ملايين تاني"

الفيديو

فيديو اعتداء على عامل يهز الكويت

وزيرة الصحة

العدد في النازل.. 346 إصابة جديدة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة

الإمارات

الإمارات تعلن تحديد يوم عيد الفطر

عروسين- أرشيفية

انتحار عروسين قبل زفافهما.. السبب غريب وصادم

الدولار

ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين

دماء وتقطيع ثياب.. حرب شوارع بين عدد من الشباب بالكويت (فيديو)

آخر الأخبار

الكويت
الكويت
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

صدامات في بيروت بين الشرطة ومحتجين

#

أغلبهم من الشباب.. فيديو مؤثر لضحايا الطائرة الأوكرانية

#

فيديو.. التحرش بفتاة كويتية يشعل الغضب

#

سقوط أبطال واقعة «التنمر» في قضية جديدة

شهد أحد شوارع لكويت مشاجرة دامية بين عدد من الشباب خلال ساعتي السير التي منحتهما السلطات للمواطنين في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.
زأظهر الفيديو عددًا من الشباب وقد دخلوا في مشاجرة عنيفة ترتب عليها تقطيع ثياب بعضهم فضلًا عن تشببها في سقوط دماء ظهرت بوضوح على ثيابهم.


وتفاعل رواد موقع "توتير" مع الحادثة حيث كتب أحد الحسابات: "ان شاءالله ينلغي قرار الساعتين صراحه اخبار اليوم من الممشى وسوالفهم ماتبشر بالخير".
وكتب حساب آخر: "انبيها ... الالتزام واجب  تحملو شوي خلونا  نعدي هالازمه علي خير".

ويوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن مجلس الوزراء قرر، السماح للمواطنين والمقيمين بالسير على الأقدام داخل المناطق السكنية، خلال الفترة من الساعة الرابعة والنصف عصرا، وحتى الساعة السادسة والنصف مساء، دون استخدام السيارات، مع الالتزام بقواعد واجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات التي تغطي الأنف والفم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دولة أوروبية ترفع إجراءات الحظر وتعلن خلوها من كورونا
» انتحار عروسين قبل زفافهما.. السبب غريب وصادم
» الحكومة البريطانية تزف خبرًا سارًا بشأن عودة الدوري الإنجليزي
» السعودية تسجل 1966 إصابة جديدة بكورونا
» فيديو صادم.. لحظة تدمير بارجة إيرانية بصاروخ بالخطأ
» كورونا.. إصابات قطر تبلغ نحو 24 ألف حالة
» الإفتاء توضح حكم قطيعة الأم في حال الأذى
» عظمة الإسلام تكمن في تطبيق مبدأ العدل والإنصاف حتى مع الكارهين للإسلام
» كويتية تفضح "دليفري" تحرش بها وتنشر الصورة
» المحكمة تحسم أمر صاحب أول "بار حلال" في السعودية
» بكلمات مؤثرة "معلول" يساند لاعب الزمالك السابق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية