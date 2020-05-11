دماء وتقطيع ثياب.. حرب شوارع بين عدد من الشباب بالكويت (فيديو)

الطيب حسين
فيديو / مشاجرة اثناء فترة السماح بالمشي لمدة ساعتين.#الكويت pic.twitter.com/L1j7FxrhLg— المجلس (@Almajlliss) May 11, 2020
وتفاعل رواد موقع "توتير" مع الحادثة حيث كتب أحد الحسابات: "ان شاءالله ينلغي قرار الساعتين صراحه اخبار اليوم من الممشى وسوالفهم ماتبشر بالخير".
وكتب حساب آخر: "انبيها ... الالتزام واجب تحملو شوي خلونا نعدي هالازمه علي خير".
ويوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن مجلس الوزراء قرر، السماح للمواطنين والمقيمين بالسير على الأقدام داخل المناطق السكنية، خلال الفترة من الساعة الرابعة والنصف عصرا، وحتى الساعة السادسة والنصف مساء، دون استخدام السيارات، مع الالتزام بقواعد واجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات التي تغطي الأنف والفم.
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