رد غير متوقع من منه عرفة على رامز جلال

حلت الفنانة الشابة منة عرفة، ضيفة على الحلقة الثامنة عشر، من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر".

وفي الفقرة الثانية من الحلقة، قال رامز جلال لمنة عرفة: "بتخبطي فيا يا منة"، وذلك أن قالت عليه "بقى دمه تقيل على المشاهدين.. وبيزودها في الفترة الأخيرة.. وبرامجه بقت خطيرة"، لتقول له: "قلبي بيدق جامد أوي.. يا نهار أسود".

وهدد رامز جلال ضحيته منة عرفة، قائلا: "من اللحظة دي تقوليلي بابا"، لتقول له: "ماشي يا بابا رامز"، ويرد عليها: "كبرتي يا منة وبقيتي تلبسي مايوهات.. وتنزلي صور عالإنستجرام"، ليقوم برفعها من على كرسي الاعتراف، لتصرخ وتقول له: "لا يا بابا رامز".

وكان ضيوف الحلقات الماضية من البرنامج كل من غادة عادل وعلي معلول وياسمين صبري وأمينة خليل وحسن عسيري وياسمين رئيس ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي الميرغني وبدرية طلبة وباسم ياخور ومحمد الشناوي وفيفي عبده وعبد الله بالخير وحسن شاكوش وطارق حامد وريهام عبد الغفور وحمو بيكا.