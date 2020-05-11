» دولة أوروبية ترفع إجراءات الحظر وتعلن خلوها من كورونا

تخطط النرويج لرفع إغلاقها بالكامل مع افتتاح المدارس يوم الاثنين المقبل بعد تسوية منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بنجاح، بحلول 15 يونيو.

كانت الدولة الاسكندنافية من بين الدول الأوروبية الأولى التي فعلت إجراءات إبعاد اجتماعي صارمة وحظر وإغلاق شامل في 12 مارس ، وفقًا لتقارير Mail Online .

بحلول 8 مايو، في النرويج، هناك 8034 حالة مؤكدة من COVID-19 ، مع 217 حالة وفاة فقط، في المقابل، عانت جارتها السويد 24623، مع 3040 حالة وفاة، وهو ما يقرب من 14 ضعف عدد القتلى في النرويج.

في الوقت الحاضر تسعى النرويج إلى العودة إلى وضعها الطبيعي، لا تزال السويد بحاجة إلى الحفاظ على قيودها في مكانها للحفاظ على حالات فيروسات التاجية منخفضة.

وأعلن رئيس الوزراء النرويجي إرنا سولبرغ أنه سيتم إزالة قيود الإغلاق تدريجياً، ابتداءً من الاثنين 11 مايو.

على سبيل المثال، سيتم السماح بالتجمعات العامة لما يصل إلى 50 شخصًا، بالإضافة إلى التجمعات الخاصة المكونة من 20 شخصًا، شريطة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، علاوة على ذلك، سيتم إعادة فتح أماكن العمل والقاعات الرياضية، طالما أنها تمارس إبعادًا اجتماعيًا صارمًا أيضًا.

وبدأ اليوم 11 مايو، إعادة فتح المدارس والكليات أيضًا، بشرط أن تظل معدلات الإصابة منخفضة، ومع ذلك، ستتبع الحانات والمتنزهات في 1 يونيو، ويتم رفع التأمين الكامل في 15 يونيو.