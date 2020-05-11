  • الإثنين 11 مايو 2020
  • بتوقيت مصر07:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

"السيسي" يخصص 20 مليار جنيه لمكافحة "كورونا"

دول الخليجص

رقم صادم عن عدد إصابات "كورونا" في دول الخليج

كورونا

ألمانيا: العالم لن يتوصل لـ"لقاح لكورونا" قبل منتصف 2021

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة صادمة: "خلاص.. مفيش ملايين تاني"

الفيديو

فيديو اعتداء على عامل يهز الكويت

وزيرة الصحة

العدد في النازل.. 346 إصابة جديدة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة

الإمارات

الإمارات تعلن تحديد يوم عيد الفطر

عروسين- أرشيفية

انتحار عروسين قبل زفافهما.. السبب غريب وصادم

الدولار

ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين

لقطة من الفيديو

فيديو صادم.. لحظة تدمير بارجة إيرانية بصاروخ بالخطأ

دولة أوروبية ترفع إجراءات الحظر وتعلن خلوها من كورونا

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"محدش هيترفد من شغله".. إجراءات تقشفية لمواجهة كورونا

#

رئيس دولة يجبر الطلاب على مشروب "يشفي من كورونا"

#

أول دولة أوروبية تفتح حدودها في ظل جائحة كورونا

#

أول دولة أوروبية تنجح في القضاء على كورونا

كورونا

دولة أوروبية

اجراءات الحظر

تخطط النرويج لرفع إغلاقها بالكامل مع افتتاح المدارس يوم الاثنين المقبل بعد تسوية منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بنجاح، بحلول 15 يونيو.

كانت الدولة الاسكندنافية من بين الدول الأوروبية الأولى التي فعلت إجراءات إبعاد اجتماعي صارمة وحظر وإغلاق شامل في 12 مارس ، وفقًا لتقارير Mail Online .

بحلول 8 مايو، في النرويج، هناك 8034 حالة مؤكدة من COVID-19 ، مع 217 حالة وفاة فقط، في المقابل، عانت جارتها السويد 24623، مع 3040 حالة وفاة، وهو ما يقرب من 14 ضعف عدد القتلى في النرويج.

في الوقت الحاضر تسعى النرويج إلى العودة إلى وضعها الطبيعي، لا تزال السويد بحاجة إلى الحفاظ على قيودها في مكانها للحفاظ على حالات فيروسات التاجية منخفضة.

وأعلن رئيس الوزراء النرويجي إرنا سولبرغ أنه سيتم إزالة قيود الإغلاق تدريجياً، ابتداءً من الاثنين 11 مايو.

على سبيل المثال، سيتم السماح بالتجمعات العامة لما يصل إلى 50 شخصًا، بالإضافة إلى التجمعات الخاصة المكونة من 20 شخصًا، شريطة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، علاوة على ذلك، سيتم إعادة فتح أماكن العمل والقاعات الرياضية، طالما أنها تمارس إبعادًا اجتماعيًا صارمًا أيضًا.

وبدأ اليوم 11 مايو، إعادة فتح المدارس والكليات أيضًا، بشرط أن تظل معدلات الإصابة منخفضة، ومع ذلك، ستتبع الحانات والمتنزهات في 1 يونيو، ويتم رفع التأمين الكامل في 15 يونيو.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دولة أوروبية ترفع إجراءات الحظر وتعلن خلوها من كورونا
» انتحار عروسين قبل زفافهما.. السبب غريب وصادم
» الحكومة البريطانية تزف خبرًا سارًا بشأن عودة الدوري الإنجليزي
» السعودية تسجل 1966 إصابة جديدة بكورونا
» فيديو صادم.. لحظة تدمير بارجة إيرانية بصاروخ بالخطأ
» كورونا.. إصابات قطر تبلغ نحو 24 ألف حالة
» الإفتاء توضح حكم قطيعة الأم في حال الأذى
» عظمة الإسلام تكمن في تطبيق مبدأ العدل والإنصاف حتى مع الكارهين للإسلام
» كويتية تفضح "دليفري" تحرش بها وتنشر الصورة
» المحكمة تحسم أمر صاحب أول "بار حلال" في السعودية
» بكلمات مؤثرة "معلول" يساند لاعب الزمالك السابق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:16 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية