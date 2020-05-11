رقم صادم عن عدد إصابات "كورونا" في دول الخليج

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رقم صادم عن إصابات "كورونا" في ألمانيا تعلنه "ميركل"

كشفت إحصائية عن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في دول الخليج العربي،اليوم الاثنين، عن رقم صادم.

وأظهرت إحصاءات أعدتها وكالة "رويترز" استنادا إلى الأرقام الرسمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول الخليج العربية الست، تجاوز مئة ألف حالة يوم الاثنين و557 وفاة.

وارتبطت حالات الإصابة بكورونا في المنطقة في البداية بالسفر، لكن على الرغم من اتخاذ إجراءات مبكرة لمكافحة المرض، شهدت دول الخليج العربية انتشارا للفيروس بين العمالة الوافدة منخفضة الدخل التي تعيش في أحياء مكتظة مما دفع السلطات لتكثيف عمليات إجراء الفحوص.

وأعلنت السعودية، وهي أكبر دولة خليجية ويقطنها نحو 30 مليون نسمة، الحصيلة الأكبر إذ سجلت 41014 إصابة و255 وفاة.

وسجلت المملكة 1966 إصابة وتسع وفيات جديدة يوم الاثنين وتخطى عدد الإصابات الجديدة اليومي في المملكة حاجز الألف للمرة الأولى في 18 أبريل نيسان.

وقالت السلطات الصحية في أبريل إن الفيروس قد يصيب في النهاية ما بين 10 آلاف و200 ألف شخص في السعودية.

وفي الدول الأخرى في المنطقة، تخطت قطر في 5 مايو عدد الإصابات المسجلة في الإمارات (18198 حالة حتى يوم أمس) لتأتي بذلك في المركز الثاني (23623 حالة) لأعلى عدد إصابات بين دول الخليج العربية الست، تليهما الكويت (9286) والبحرين (5157) وسلطنة عمان (3157).

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