"السيسي" يخصص 20 مليار جنيه لمكافحة "كورونا"

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون فتح اعتماد إضافي بموازنة الدولة للسنة المالية الجارية بقيمة 20 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار السيسي بعد تصويت مجلس النواب بالموافقة على هذا القانون.

ونصت المادة الأولى من القانون على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 بمبلغ قدره عشرة مليارات جنيه بالباب السادس شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات".

والمادة الثانية نصت على "زيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ مقداره عشرة مليارات جنيه .

ويأتي هذا الإجراء على خلفية الأعباء التي تحملتها البلاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفى إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، وللعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.



