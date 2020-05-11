"السيسي" يخصص 20 مليار جنيه لمكافحة "كورونا"
رقم صادم عن عدد إصابات "كورونا" في دول الخليج
ألمانيا: العالم لن يتوصل لـ"لقاح لكورونا" قبل منتصف 2021
تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة صادمة: "خلاص.. مفيش ملايين تاني"
فيديو اعتداء على عامل يهز الكويت
العدد في النازل.. 346 إصابة جديدة بـ"كورونا" آخر 24 ساعة
الإمارات تعلن تحديد يوم عيد الفطر
انتحار عروسين قبل زفافهما.. السبب غريب وصادم
ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين
فيديو صادم.. لحظة تدمير بارجة إيرانية بصاروخ بالخطأ
الطيب حسين
ضرب عامل في محطة اولى للوقود في صباح السالم. pic.twitter.com/DTzITGNkOf
— نبض الكويت (@AlanbaKuw) May 11, 2020
ضرب عامل في محطة اولى للوقود في صباح السالم. pic.twitter.com/DTzITGNkOf
عشاء
فجر
03:32
شروق
05:07
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:46
20:16