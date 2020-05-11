تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة صادمة: "خلاص.. مفيش ملايين تاني"

11 مايو 2020 - 05:49 م

في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فجر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أسعار لاعبي كرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد أزمة الكورونا .

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "،: " من سيدفع للاعب مرتب بالملايين أو يجدد بملايين أو يتعاقد بملايين ؟! في ظل الأزمة العالمية الآن ... أصبح ذلك من الماضي".

وتابع: "لا رعايات مجزية ولا نقل تلفزيوني مجزي ولا تذاكر مباريات ولا دعايات ! الانخفاض في نظري سيتجاوز الـ 50?? ... سأذكركم قريبًا".

وكان "تركي آل الشيخ" كتب أمس من خلال حسابه الشخصي فيس بوك أيضا قائلا : " أعتقد عالم كرة القدم سيختلف كثيرًا بعد الكرونا ... الكثير من الاندية في العالم ستعاني ... وأسعار اللاعبين ستقل ... والرعايات ستقل ... ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التلفزيوني ايضًا ... أعتقد أننا أمام عالم جديد في كرة القدم ... سنحتاج لسنوات طويلة لنعود إلى نفس وضع كرة القدم في 2019 للأسف".

