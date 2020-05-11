3 دول خليجية تعلن خفض إنتاجها من النفط

11 مايو 2020 - 05:23 م

لحقت الإمارات بقرار السعودية والكويت، بخفض إنتاجها من النفط، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنها ستجري خفضا إضافيا في حجم إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يوميا في شهر يونيو فوق التزاماتها في إطار اتفاق "أوبك+".

وقال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا لشهر يونيو المقبل وذلك دعما لجهود المملكة العربية السعودية لإعادة التوازن لسوق النفط العالمي".

وأضاف أنه "بعد أن زاد سقف إنتاج دولة الإمارات من النفط عن 4 ملايين برميل يوميا في شهر أبريل قامت الدولة دعما لاتفاقية أوبك+ بالالتزام بالحصة المقررة".

وأعلنت السعودية في وقت سابق من اليوم، عن اتجاهها لتخفيض إنتاجها النفطي طوعا لشهر يونيو بواقع مليون برميل يوميا، مما انعكس فورا على أسعار "الذهب الأسود" التي ارتفعت فورا بأكثر من 5%.

ولاحقا كشف وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، أن بلاده ستخفض طوعا إنتاجها النفطي بواقع 80 ألف برميل يوميا في يونيو، فوق التزامها بموجب اتفاق "أوبك+".