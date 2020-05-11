عظمة الإسلام تكمن في تطبيق مبدأ العدل والإنصاف حتى مع الكارهين للإسلام

وذكر فضيلة الإمام الأكبر سبب نزول قوله تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا" إلى قوله تعالى: "وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا" من سورة النساء، أن صحابيا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أسمه "طُعمة بن ابيرق" سرق درعًا من جار له أسمه "قتادة" وكان الدرع في جراب دقيق به ثقب، فأخذ الدقيق يتناثر على الطريق، وخشي طعمة أن يفتضح أمره إن ذهب به إلى منزله، وتفتقت حيلته عن التوجه لصديق له يهودي أسمه "زيد بن السمين"، وقال له ضع هذا أمانة عندك، ولما تنبه قتادة وقومه للدرع المسروقة ذهبوا إلى طُعمة - ويبدوا أنه كان معروفا بالسرقة - فحلف لهم أنه ما أخذها وما له بها من علم، فتتبعوا أثر الدقيق حتى إذا ما أنتهى بهم إلى بيت زيد اليهودي، دخلوا عليه وقالوا له أنت سرقت الدرع فأقسم بالله ما سرق وأن طُعمة هو الذي جاء به وقال ضعه أمانة عندك فرجعوا إلى طعمة مرة أخرى وسألوه فأقسم لهم أني ما سرقت وأن من سرقكم هو زيد اليهودي.