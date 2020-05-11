فنان سعودي يتسبب في انهيار فنانة كويتية شهيرة على الهواء(فيديو)

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هيا الشعيبي
هيا الشعيبي
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انهيار

هيا الشعيبي

فنانة كويتية

فنان سعودي

دخلت الممثلة الكويتية ?هيا الشعيبي?، في حالة بكاء، خلال استضافتها في برنامج "سوالف رمضانية"، الذي يقدّمه الممثل الكويتي حسن البلام، على الهواء.

جاء ذلك بعد الهجوم الذي شنه عليها الممثل السعودي ?فهد الحيان?، ووصفه لها بـ"الهبلة"، بسبب امتعاضه من أدائها في مسلسل "مليون ريال".

وردّت الشعيبي على الحيان، مناشدة وزير الإعلام السعودي بالتحقيق معه، قائلة: " أناشد وزير الإعلام إن الشباب اللي مثل هدول لازم تقعدون معاهم وتقولوا لهم عيب تطقون الفنانين".

وأضافت: "أنا عمري 41 سنة ومن صغري وأنا في هالمجال.. وأنت كفنان أو ناقد تقول ليه جايبين هالفنانة أنا عتبي على الحكومة.. ليش كده عيب أنا في بلدك وضيفة عندك".


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