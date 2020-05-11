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فيديو صادم.. لحظة تدمير بارجة إيرانية بصاروخ بالخطأ

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فيديو صادم.. لحظة تدمير بارجة إيرانية بصاروخ بالخطأ

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لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
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محمد فضل- متابعات

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إيران

صاروخ

خطأ

بارجة

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة البارجة الإيرانية خلال تدريبات لقوات البحرية في مياه جاسك وتشابهار في خليج عمان أمس الأحد.

وقالت البحرية الإيرانية في بيان اليوم، إن نيرانا صديقة تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني البارجة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وكانت مصادر إعلامية إيرانية، ذكرت أن مدمرة جماران أصابت بالخطأ بارجة كونارك أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.

وأدى الحادث إلى مقتل حوالي 20 عسكريًا إيرانيًا وإصابة 15 آخرين.

وأظهر الفيديو لحظة إطلاق الصاروخ من مدمرة إيرانية وإصابة البارجة الإيرانية الأخرى بطريق الخطأ ما أدى إلى تدميرها.


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