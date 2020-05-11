كورونا.. إصابات قطر تبلغ نحو 24 ألف حالة

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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، تسجيل 1103 إصابات جديدة بفيروس كورونا".

وكانت قطر قد سجلت  1189 إصابة أمس الأحد، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 23623.

ولفتت الصحة القطرية إلى أن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 20769 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي فإن إجمالي عدد الوفيات استقر عند 14.

وتم تسجيل 87 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2840.

وأكدت وزارة الصحة القطرية أنها أجرت خلال آخر 24 ساعة فحوصات لـ3275 شخصا، لافتة إلى أن إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت في البلاد حتى الآن بلغ 131044.

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