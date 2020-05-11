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عمر كمال يكشف: "بعت أدعية دينية ووالدي مماتش بسببي"

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عمر كمال
عمر كمال
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شيخ الحارة

شاكوش

عمر كمال

أثار المطرب عمر كمال، جدلا واسعا، بعد ظهوره مع المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي، أمس الأحد، في برنامجها الجديد "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وتصدر تريند «جوجل» بسبب تصريحاته الصريحة والجريئة .

قال المطرب عمر كمال، إن مشكلته مع الفنان حسن شاكوش ليست مادية فقط، معقبا:" لا نصب عليا ولا أكل حقي".

كما كشف، عن مراحل تغير شخصيته من شخص يبيع شرائط الأدعية الدينية لـ شخص يغنى فى الملاهى الليلية.

وعما تداول حول وفاة والده بسبب دخوله مجال الغناء، نفى المطرب عمر كمال، هذه الشائعة .

وحول المقارنة بين صوته وصوت حسن شاكوش ومجدى شطة قائلا: "دى أذواق".

واختتم حديثه. قائلا: "مجرد غناء الفنان كبير ونقيب المهن الموسيقية هانى شاكر أغنية من ألحانى جميل كبير".

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