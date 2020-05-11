» اجتماع طارئ بالجبلاية

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تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اجتماعاً طارئاً فى الجبلاية بحضور أعضاء اللجنة بالكامل، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بتعديلات اللائحة خاصة فيما يتعلق بانتخابات الاتحاد، وكذلك موقف الانتخابات المقبلة.

وكان فيفا رفض التعديلات التى وضعتها اللجنة على اللائحة الجديدة، وتمسك بإقامة الانتخابات المقبلة فى موعدها ولمدة 4 سنوات، وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أمس الاحد، لإخطاره بقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بإقامة الانتخابات خلال شهرى أغسطس أو سبتمبر المقبلين ولمدة 4 سنوات.

وتضمن خطاب اتحاد الكرة للجنة الأولمبية، أن اللجنة الخماسية أخطرت مندوبة فيفا بأن ذلك يتعارض مع قانون الرياضة الجديد لعام 2017، إلا أن فيفا تمسك بإقامة الانتخابات المقبلة فى موعدها ولمدة 4 سنوات .


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