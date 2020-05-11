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بسبب الاختيار.. فنان شهير: لن أقدم دور الإرهابي مرة أخرى

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ضياء عبد الخالق

الإختيار

أمير الدم

كشف الفنان ضياء عبد الخالق عن أنه لم يتردد في قبول تجسيد دور أمير الدم "أبو عبد الله" في مسلسل "الاختيار" لأن العمل في منتهى الأهمية، حيث قرأ بعض الكتب التي تسلط الضوء على تلك الشخصية مثل كتاب "أمراء الدم".

تابع في حوار خاص مع الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، صباح اليوم الإثنين، أنه قرأ وتعلم لغة أهل العريش وجلس مع مصحح اللهجة سعيد الكردي لأجل ذلك، حيث عمل على التحضير لشخصية أمير التنظيم الإرهابي في سيناء لمدة شهر إلى شهر ونصف تقريبًا.

موضحًا أنه يحب القراءة و"شاطر" في اللغة العربية وهذا مكنه من قراءة القرآن والنطق الصحيح للآيات، معقبا أن الإرهابيين يفسرون كتاب الله لخدمة أغراضهم الخاصة.

أضاف أنه كان يتم عمل بروفة قبل تحضير كل مشهد، وأن "كل المشاهد صعبة"، ولكن المشاهد الأكثر صعوبة هي التي كان فيها حوار أطول، ولهذا يرى أن التمثيل مهنة صعبة وليست سهلة، وهو ما يجعله "يذاكر" سواء في التصوير أو في منزله.

قال ضياء عبد الخالق الممثل يقرأ ما بين السطور ليوصل المعلومة الصحيحة ويوضح عداء الإرهابي للوطن، مؤكدًا أنه لن يقدم دور التكفيري أو الإرهابي مرة أخرى في التمثيل لأن ذلك سيعتبر تكرارًا ويكفيه ردود أفعال المشاهدين، ولكنه قد يفكر في تقديمه عالميًا.

وأوضح أنه قدم أعمالا كوميدية سابقًا وجسد شخصيات أخرى عديدة نالت إشادة، مقدمًا شكره إلى زوجته لأنها ترى الآن "ثمرة تعب السنين".

كما قدم في الوقت نفسه الشكر إلى الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الدراما لتقديم أعمال ونماذج لأبطال حقيقيين في تاريخ مصر لأنهم هم القدوة الحقيقية للأجيال.

تدور أحداث "الاختيار" عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

المسلسل بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي، ويعرض حصريًا يوميًا على قناة ON .

 

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