السعودية .. سجن وتغريم صاحب مقهى أعلن عن "بار حلال"

11 مايو 2020 - 01:18 م

أدانت محكمة جدة الجزائية في المملكة العربية السعودية في جلسة "عن بعد" مواطنا صاحب مقهى ظهر في إعلان "مسيء" مدفوع القيمة لمدة 140 ثانية عبر حسابات مشاهير التواصل، بحبسه 3 أشهر وتغريمه 10 آلاف ريال (نحو 2,740 دولار).









ووفق صحيفة "عكاظ" المحلية، أمرت المحكمة بحجب المقطع من الموقع لتضمنه عبارات تنتهك الآداب العامة والدين.









وأكد صاحب المقهى بالتحقيقات أنه توجه لمشاهير مواقع التواصل لإعلان عن مشروبات متوافرة لديه وخالية من الكحول، مبينا أن موقع "المقهى" مرخص للمشروبات من موردين في السوق السعودية.







