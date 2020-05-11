مُنقذ مدينة العاشر: 3 دقايق وكانت هتحصل كارثة

11 مايو 2020 - 01:06 م





روي طلعت سالم، سائق سيارة وقود مدينة العاشر من رمضان، كواليس الواقعة، قائلا: "إنه فور رؤية اشتعال النيران بجرار المقطورة التي يقودها داخل البنزينة شغله أمر واحد فقط هو الخروج بالعربة حفاظاً على المساكن القريبة حال انفجار السيارة، معقبا: "لو استنيت 3 دقايق كانت حصلت كارثة".



وأضاف "سالم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "فيه مساكن جنب البنزينة وكل همي كان يخرج بالجرار من البنزينة لأن لو فضلت 3 دقائق كانت انفجرت ودمرت البنزينة والمساكن المحيطة بها".



وتابع: "المقطورة والجرار الذي يقودهما كأنا يحملان 38 ألف لتر من البنزين، وعليه فإنه حال انفجارهما سيتسببان في كارثة حقيقية، معقبة: "جريت بسرعة وخرجت من البنزينة ورحت على منطقة جبلية وقمت بحل الجرار وتركته يشتعل بعيداً".

