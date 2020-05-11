  • الإثنين 11 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامية لميس الحديدي

"الحديدي": المواطن لازم يسمع الكلام

صورة من الفيديو

مُنقذ مدينة العاشر: 3 دقايق وكانت هتحصل كارثة

الشرطة الأمريكية ارشيفية

بالفيديو.. 5 إصابات بالرصاص في هجوم على حفل بأمريكا

ممدوح وافي وصى بدفنه بمقبرة أحمد زكي

بفارق 5 أشهر.. السر وراء دفن ممدوح وافي بجوار أحمد زكي

مقتل "مطلوب أمني" في تبادل لإطلاق النار مع الأمن السعودي

السعودية .. سجن وتغريم صاحب مقهى أعلن عن "بار حلال"

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

النواب لـ"عجينة": الرقابة لا تعني تعليق المشانق للناس

تركي آل شيخ

«آل الشيخ»: يكشف تغيرات منتظرة في كرة القدم

الطقس

الأرصاد: "بعد ساعة محدش يخرج"

أديب

"أديب": دفعت عشر أضعاف قيمة إقامة نجلي في الحجر الصحي

ارشيف

اجتماع مهم لأندية الدورى الإنجليزي

مُنقذ مدينة العاشر: 3 دقايق وكانت هتحصل كارثة

الحياة السياسية

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

السائق الذي أنقذ مدينة العاشر من كارثة كبرى يكشف الكواليس

الإبراشي

سائق

الأولى

مدينة العاشر من رمضان



روي طلعت سالم، سائق سيارة وقود مدينة العاشر من رمضان، كواليس الواقعة، قائلا: "إنه فور رؤية اشتعال النيران بجرار المقطورة التي يقودها داخل البنزينة شغله أمر واحد فقط هو الخروج بالعربة حفاظاً على المساكن القريبة حال انفجار السيارة، معقبا: "لو استنيت 3 دقايق كانت حصلت كارثة".

 وأضاف "سالم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "فيه مساكن جنب البنزينة وكل همي كان يخرج بالجرار من البنزينة لأن لو فضلت 3 دقائق كانت انفجرت ودمرت البنزينة والمساكن المحيطة بها".

 وتابع: "المقطورة والجرار الذي يقودهما كأنا يحملان 38 ألف لتر من البنزين، وعليه فإنه حال انفجارهما سيتسببان في كارثة حقيقية، معقبة: "جريت بسرعة وخرجت من البنزينة ورحت على منطقة جبلية وقمت بحل الجرار وتركته يشتعل بعيداً".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أحدث ظهور لـ يارا منذ أزمة كورونا
» بكلمات مؤثرة "معلول" يساند لاعب الزمالك السابق
» 3 مليارات جنيه من المالية للبنك المركزى لإقراض المنشآت السياحية
» فنانة شهيرة :"مكة المكرمة وجهتي بعد كورونا"
» الهلال الأحمر يحتفل باليوم العالمي عبر الإنترنت
» عمر كمال يكشف: "بعت أدعية دينية ووالدي مماتش بسببي"
» اجتماع طارئ بالجبلاية
» لاعب كرة يقتل ابنه بعد إصابته بفيروس كورونا: لا أحبه
» بسبب الاختيار.. فنان شهير: لن أقدم دور الإرهابي مرة أخرى
» تعرف على سر اعتزال جيهان نصر الفن وارتداء الحجاب
» عودة لاعبى ريال مدريد للتدريبات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية