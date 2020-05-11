» أحدث ظهور لـ يارا منذ أزمة كورونا

شاركت المطربة اللبنانية يارا، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بصور وهى تتسوق، وذلك في أول ظهور لها خارج المنزل بعد انتشار فيروس كورونا.

وعلقت يارا قائلة: "وهَيْك كانت أوّل طَلعَة مِن بَعد الحَجر.. شويّة فواكه وشويّة خضار ما فينا نستغني عنهم مين بيحكي مع الأكل والخضار والفواكه متلي .. شو رأيكم بهالتّفاحات؟".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : التفاح الأخضر بموووت فيييه، ياحيااااااااتي انتي شو لابقة الكمامة، برافو ماخذه احتياطاتك انتبهي على نفسك".

يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية يارا كانت أغنيتها "مليت" مع الفنان الدوزي، كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.