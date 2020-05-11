» أول الراحلين عن صفوف الأهلى الصيف المقبل

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استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، بالتشاور مع لجنة التخطيط بالنادى، على تسويق الأنجولى جيرالدو جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل جيرالدو على فرص كثيرة هذا الموسم لكنه ظهر بمستوى متواضع لا يليق بلاعب في النادي الأهلي، منذ قدومه من أول أغسطس الأنجولى.

جيرالدو كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قبل التعاقد مع السنغالى أليو بادجى، إلا أن الجهاز الفنى قرر فى اللحظات الأخيرة إعارة المغربى وليد أزارو للاتفاق السعودى لمدة 6 أشهر


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