بفارق 5 أشهر.. السر وراء دفن ممدوح وافي بجوار أحمد زكي

تحل اليوم الاثنين 11 مايو الذكرى الـ 69 لميلاد الفنان الراحل ممدوح وافي وهو الصديق الوفي للنجم أحمد زكى، حيث تعاونا في الكثير من الأعمال الفنية، وللمصادفة لم يفرق الموت بينهما حيث تم دفنهما سويًا.

لم يكن يتصور ممدوح وافي أن يأتي يوم وداعه لأعز الناس كان يخفف عنه، فقد كان أحمد زكي بالنسبة له كل شيء ملازما له في جميع تحركاته كما كان زكي صديقا مخلصا شهما "ابن بلد" يقف معه في أحلك الظروف التي مرت به.

وعندما لم تتح الفرصة لممدوح وافي المشاركة في أعمال فنية، يبادر زكي بإشراكه معه في أعماله، حيث مثل معه في فيلم (سواق الهانم) و (الناصر 56) و (الإمبراطور ) و(استكوزا ) و(أبو الذهب ).

وأثناء مرافقته لصديقه أحمد زكي في رحلة علاجه اكتشف وافي صدفة إصابته بسرطان المعدة وبأن حالته متقدمة وسرعان ما افترسه المرض ويرحل وافي وهو يدعو لصديقه ورفيق عمره ألا يلحقه وأن ينعم الله عليه بنعمة الصحة.

وفي لحظة الوداع بينه وبين احمد زكي طلب منه مطلبا أخيرا وهو ألا يفرق الموت بينهما فكما كانا مجتمعين في الدنيا تمني أن يظلا معا للأبد وأن يدفن في مقبرة صديقه أحمد زكي "لأنه كان علي يقين بأن زكي سوف يلحق به قريبا " ويحقق له أحمد زكي رغبته ويسبقه وافي إلى مقبرته ويدفن بها ويلحق به أحمد زكي بعد 5 أشهر فقط حيث رحل "وافي" في 17 أكتوبر من عام 2004 ليظلا معا رفقاء الدرب.