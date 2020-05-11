النواب لـ"عجينة": الرقابة لا تعني تعليق المشانق للناس

11 مايو 2020 - 12:47 م





رد صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، علي أزمة النائب إلهامي عجينة مع أحد أفراد الجيش الأبيض، بمستشفى شربين بمدينة المنصورة، قائلا: "الأطباء تاج فوق رأس الوطن، وإذا صدرت أي إساءة من أي فرد نعتذر للأطباء نيابة عن المصريين".



وقال حسب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، النائب إلهامي عجينة كرر الأزمة، ما كان يجب أن يتعامل بهذه الحدة وهذا الأسلوب مع الأطباء حتى لو هناك تقصير، كان يجب إبداء الملحوظات بشكل محترم وإخطار المسئولين بها".



وتابع: "نحن داعمون تماما لجيش مصر الأبيض، بنقولهم شد حيلكم نحن مقدرون دوركم، لجنة القيم بمجلس النواب لم تنته بقرار بشأن إلهامي عجينة، وأعتقد أنه تم تحويله إلى اللجنة أكثر من 3 مرات".



وطالب عجينة بالهدوء قائلا: "أتمنى أن يهدئ ويعي لدوره، الرقابة لا تعني تعليق المشانق للناس، بل المساعدة في حلها". وكانت قد أدانت إدارة مستشفى شربين العام، بمحافظة الدقهلية، تعامل إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.

