» تعرف على الفوائد السحرية للفجل الأحمر

11 مايو 2020 - 12:46 م

بالرغم من توافره في الأسواق إلا أنه من النادر أن تجده منتشرا على موائد الطعام، إلا أن أبحاث التغذية الحديثة منحت الفجل الأحمر قيمته الحقيقة بالكشف عن فوائد سحرية لتناوله.

يعتبر من النباتات الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يحتاج إليها الجسم بنسبة كبيرة.

ومن أهم فوائده:

1- تقوية المناعة.

2- محاربة السرطان فهو يحارب الشوارد الحرة.

3- علاج الإمساك لاحتوائه علي ألياف.

4- حماية الجهاز التنفسي فهو لد القدرة علي تقليل الإصابة بالالتهاب الرئوي.

5- تقليل هشاشة العظام لاحتوائه علي نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامينات.